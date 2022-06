Halil Can Yıldız Avrupa şampiyonu

İspanya’da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcu Halil Can Yıldız, bir altın, bir gümüş madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile kapatırken, Halil Can Yıldız’lı milliler, takım halinde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Benidorm kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye adına yarışan Halil Can Yıldız, genç erkeklerde Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Antalya’da ikamet eden Çorumlu sporcu, karışık çiftlerde ise, partneri Zehra Gemi ile birlikte üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada, Türkiye’yi temsil eden sporculardan, yıldız kızlarda Belinay Tuana Pehlivan da Avrupa birincisi olurken, genç kızlarda Zehra Gemi, yıldız kızlarda ise Ceylin Ataş Avrupa ikincisi, büyük çiftlerde Fetih Kaya-Kamil Kandemir, genç kızlarda da İrem Can, Avrupa üçüncüsü oldular.

Halil Can Yıldız’lı Genç Milli Takım, finalde Almanya’yı yenerek Avrupa şampiyonluğu kupasının sahibi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)