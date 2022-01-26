Halı sahada çalıştılar

Turgutluspor maçına hazırlanan Çorum FK, yoğun kar yağışı nedeniyle

antrenmanı, Kubatlar Halı Saha Tesislerinde yaptı.

Çorum FK, Manisa temsilcisi Turgutluspor’la Pazar günü sahasında oynayacağı 23.hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanı halı sahada yaptı.

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde, Kubatlar Halı Sahada, saat 13.00’te başlayan antrenmana Erdi Yokuşlu, Atakan Akkaynak, Berkay Can Değirmencioğlu, Mehmet Gürkan Öztürk, Umut Kaya, Hasan Küçcük ve Batuhan Er katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman, çift kale maç şeklinde geçti.

(Hüseyin AŞKIN)

