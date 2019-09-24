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‘Haksız bir penaltı golüyle kupaya veda etmek üzücü’

Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Bahri Kaya, Kasımpaşa lehine verilen penaltının haksız bir karar olduğunu söylerken, bu şekilde mağlup olmalarının kendileri ve Türk futbolu adına üzücü olduğunu belirtti.

‘Haksız bir penaltı golüyle kupaya veda etmek üzücü’

Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Bahri Kaya, Kasımpaşa lehine verilen penaltının haksız bir karar olduğunu söylerken, bu şekilde mağlup olmalarının kendileri ve Türk futbolu adına üzücü olduğunu belirtti.

24 Eylül 2019 Salı 19:59
‘Haksız bir penaltı golüyle kupaya veda etmek üzücü’

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında sahasında Süper Lig takımı Kasımpaşa'ya penaltı golü ile 1-0 yenilerek kupaya veda eden Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Bahri Kaya, iyi mücadele ettikleri bir karşılaşmadan tartışmalı bir penaltı golüyle veda ettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Kendileri için 90 dakikanın heyecan verici olduğunun da altını çizen tecrübeli teknik adam, "Süper Lig takımı Kasımpaşa karşısında iyi bir futbol ortaya koyduk ancak istediğimiz sonucu alamadık. Ancak şunu gördüm ki saha da oyun anlamında ve takımın maç kondisyonu adına önemli meseafeler kat etmişiz. Çok ciddi bir rakibe karşı kendimizi test etmiş olduk. İlk yarı tamamen oyun üstünlüğümüzle geçti. Rakibimize pozisyon dahi vermedik. Biz bir iki pozisyon bulduk gol atıp öne bile geçebilirdik. İkinci yarı yine karşılıklı ataklarla geçen müsabakada iki gün önce çok önemli bir maç oynamıştık fazla rotasyona gidemedim. 11 futbolcumuzun 10'ununu oynatmak zorunda kaldım. İkinci yarı yorgunluk emareleri olmaya başladık. Bunların birisinde de hakem penaltıya hükmetti. Penaltı sonucunda maçı tekrar getirebilecek arzumuz isteğimiz pozisyonumuz olsa da 1-1'e getiremedik. İyi oynadığımız, çok pozisyona girdiğimiz müsabakadan böyle bir penaltı kararıyla sahadan mağlup ayrılmak Türk futbolu adına üzücü. Kendi takımım adına da üzücü. O penaldı kararını çalarken biraz daha böyle ortaya hakkaniyetle çalmalıydık. Ağır çekimde seyrettim. Resmen oyuncuya yaslanıp penaltıyı almış. Böyle kararla mağlup olmamıza üzüldüm. Hakem triosu çok iyi bir idare gösterdi. Bizde isteğimiz oyunu ve tepkiyi verdik. 11 futbolcumuzun 10'unu maç boyunca sahadaydı. Bu futbolcularımızın 7 tanesi Çorum doğumlu. Alt yapıdan yetişti. Bunlar bizim için gurur verici. 23 yaş ortalaması olan takımız. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Hedefimiz hafta sonu oynanacak lig maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Kasımpaşa'yı da tebrik ediyorum" dedi.

(Rıfat KARA)

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