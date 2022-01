Hakkı Can imzaya kaldı

Ara transfer döneminde daha önce Samsunspor’dan golcü Mehmet Akyüz, orta sahaya Niğde Anadolu FK’dan Recep Türköz’ü, kanat bölgesi için de Iğdır FK’dan Mahsun Çapkan’ı renklerine bağlayan Çorum FK, son transferini ise stoper bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, Karacabey Belediyespor’dan stoper Hakkı Can Aksu ile telefonda gerçekleşen ilk görüşmede anlaşma sağladıklarını belirtti.

Hakkı Can’ın imza için Çorum’a geleceğini ifade eden Ateş, “Transfer süreci her takım için sancılı geçer. Biz de o sancılı dönemden geçiyoruz. Hakkı Can ile ilk yaptığımız görüşme olumlu geçti. Kendisi ile anlaşma sağladık. Yine de imzalar atılmadan kesin konuşmamak lazım. Biz imza için kendisini Çorum’a davet ettik. Bundan sonra oyuncu nasıl karar verir, nasıl bir yol izler onu da bekleyip göreceğiz” dedi.

TRANSFERİ KAPATIYORUZ

Hakkı Can Aksu transferinin ardından transferi kapatacaklarını da belirten Ateş, “Gidecek oyuncular noktasında görüşmeler devam ediyor. Batuhan Er ve Mehmet Gürkan Öztürk son görüşmede Çorum FK’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Zaten Turgutluspor maçı galibiyeti fotoğrafına baktığınız zaman en çok sevinen oyuncuların başında geliyorlar. Bu oyuncularımız için arayan kulüpler var. Değerlendirme aşamasındayız. Ama dediğim gibi bu iki oyuncumuz şuan bizimle. Gelen oyuncular konusunda ise Hakkı Can Aksu transferi ile transferi de kapatacağız. Artık gelen oyuncu olmayacak. Eksik gördüğümüz mevkilere altyapıdan takviye yapacağız. Örneğin stoper bölgesinde Mustafa Eren Damar’a çok güveniyoruz. Ondan da umutluyuz. Mustafa gibi diğer gençlerimize de sırası gelince şans vereceğiz” ifadesini kullandı.

UMUT KAYA BİZİMLE DEĞİL

Umut Kaya’nın son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Ateş, “Umut Kaya bilindiği üzere artık bizimle değil. Kendisi transfer görüşmelerini yürütüyor. Kafası artık Çorum’da değil. Bizimle de antrenmanlara çıkmıyor. İlerleyen günlerde bu transfer de netlik kazanacaktır” dedi.

(Rıfat KARA)