Hakemlerden görkemli açılış

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi, 2019-2020 sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı ve aynı zamanda Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Turgay Güdü ve Zihni Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Çorum Şube Başkanı Durmuş Buyruk, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, TÜFAD Başkanı Remzi Karahan, İl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer katıldı.

6 klasman, 22 il hakemi, 23 aday hakemi olmak üzere toplam 51 hakeminde hazır bulunduğu açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Daha sonra AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı ve aynı zamanda Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Çorum Şube Başkanı Durmuş Buyruk'un selamlama konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni ve kurban kesimi ile yeni sezon açılış töreni sona erdi.

KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Çorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği sezon açılış törenine katkıda bulunanlara teşekkür plaketleri verildi.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında düzenlenen törende ilk olarak Çorum Şubesi tarafından sezon açılış törenine katılan Dernek Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ile Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Çorum’un da içinde bulunduğu bölge sorumlusu Zihni Aksoy ve Trabzon Bölge Sorumlusu Turgay Güdü’ye bakır tabak hediye edildi.

Daha sonra Hakem Dernek Genel Merkezi tarafından Çorum’da hakem camiasına verdikleri desteklerden dolayı Vali Mustafa Çiftçi adına Vali Yardımcısı Tamer Orhan’a, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın adına Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e teşekkür plaketi verildi.

Çorum Şubesi yönetimi tarafından ayrıca açılış törenlerine katılan AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’a ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a birer düdük maketli hediye verildi.

(Rıfat KARA)