Hakemlerden Çağlar’a ziyaret
İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Ecevit, Tokat’tan Çorum’a bir süre önce Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Cemil Çağlar’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.
Spor 12.06.2022, 18:04
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İl Hakem Kurulu üyeleri Gökhan Yumlu ve İbrahim Altınel’in de katıldığı ziyarette, Özcan Genel ve Ahmet Ecevit, Cemil Çağlar’a yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunurken, Gökhan Yumlu, Çağlar’a müsabakalarda kullanılan sarı ve kırmızı kart hediye ederken, Ahmet Ecevit de, düdük ve futbol topu motifli plaket verdi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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