Hakemlerden Çağlar’a ziyaret

İl Hakem Kurulu üyeleri Gökhan Yumlu ve İbrahim Altınel’in de katıldığı ziyarette, Özcan Genel ve Ahmet Ecevit, Cemil Çağlar’a yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunurken, Gökhan Yumlu, Çağlar’a müsabakalarda kullanılan sarı ve kırmızı kart hediye ederken, Ahmet Ecevit de, düdük ve futbol topu motifli plaket verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

