Hakemlerden Belediye Başkanı Aşgın’a ziyaret

Başkan Ahmet Ecevit, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Selçok, Mehmet Samet Ünal ve Arslan Iğnak’la birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler. TFFHGD Şube Başkanı Ecevit, derneğin faaliyetleri ile ilgi Başkan Aşgın’a bilgi verirken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın da Ecevit ve arkadaşlarına teşekkür edip başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette, Hakemler, Belediye Başkanı Aşgın’a hakem tişörtü, maske, maçlarda kullanılan sarı ve kırmızı kartlar ve düdük figürlü plaket verdiler. Aşgın da hakemlere Çorum’un simgesi olan Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.

(Spor Servisi)

