Hakemler sezonu kahvaltıda açtı

İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından yeni sezon öncesi tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi. Kırkbeşlik Dem Cafe’de organize edilen kahvaltıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, futbol hakemleri ve aileleri katıldı. Kahvaltı öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit yaptıkları konuşmada yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundular. Nezih bir ortamda geçen kahvaltıda hakem eşleri ve çocukları birbirleriyle tanışma imkânı bulurken, futbol üzerine yapılan koyu sohbetin ardından kahvaltı sona erdi.



(Rıfat KARA)

