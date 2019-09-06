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Hakem ve gözlemcilere yeni sezonun ilk semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yurt genelinde tüm illerde hakem ve gözlemcilere yönelik düzenlenen Doğan Babacan Yaz Semineri önceki akşam gerçekleştirildi.

Hakem ve gözlemcilere yeni sezonun ilk semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yurt genelinde tüm illerde hakem ve gözlemcilere yönelik düzenlenen Doğan Babacan Yaz Semineri önceki akşam gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 21:12
Hakem ve gözlemcilere yeni sezonun ilk semineri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yurt genelinde tüm illerde hakem ve gözlemcilere yönelik düzenlenen Doğan Babacan Yaz Semineri önceki akşam gerçekleştirildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Lokali’nde düzenlenen seminerin ilk bölümünde İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Kahraman Ölçer, MHK’nin hakem ve gözlemcilere aktarılmasını istediği talimatlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmenin ardından İl Eğitimcisi Mustafa Bıçakcı slayt gösterimi eşliğinde değişen oyun kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Sezonun ilk seminerin son bölümü soru cevap şeklinde geçti. Bülent USLU

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