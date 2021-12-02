Hakem Samsun’dan Erdem Mertoğlu

Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup’ta 16.hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın Pazar günü sahasında İnegölspor’la oynayacağı maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayacak maçta, Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Amasya bölgesinden Servet Bozkurt ve Rize bölgesinden İsmail Ertunç yapacak. Yine Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Erdem Mertoğlu, geçen sezon Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda, sahasında Niğde Anadolu FK’yı 4-0 yendiği maçta ve deplasmanda Sarıyer’le 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

