Hakem Rize’den Yücel Büyük

Çorum FK’nın Pazar günü Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’la oynayacağı 2.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçı Rize bölgesi hakemlerinden Yücel Büyük yönetecek. Saat 16.30’da başlayacak maçta Yücel Büyük’ün yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Akın Karabacak ve İsmail Ertunç yapacak. Ardahan bölgesinden Doğu Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Yücel Büyük, Çorum FK’nın en son geçen sezonun son haftasında sahasında Sarıyer’le 0-0 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

