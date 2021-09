Hakem böyle istedi: 0-0

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Alpaslan Şen *, Ömer Lütfü Aydın ***, Bülent Korkmaz **

4.HAKEM: Şahin Berker

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin ***, Serkan ***, İsmet ***, Salih Zafer *, Abdulhamit ***, Murat Yıldırım ** (Dk. 81 Mikail *), H.İbrahim ** (Dk. 81 Muhsin *) Seçkin * (Dk. 68 Hasan **), Mehmet Gürkan * (Dk. 39 Berkay Can **), Batuhan ***, Burak ** (Dk. 46 Sabrican *)

YEDEKLER: Erdi, Mertcan, Kerem, Emre, Sefa Akın

TEKNİK SORUMLU: Ahmet Yıldırım

SAKARYASPOR: Furkan ***, Eyüpcan ***, Ümit ***, Serkan ***, Savaş ***, Ömer Bozan *** (Dk.64 Ömer Can *), Onur Ramazan ** (Dk. 82 Kadir *), Ozan Sol * (Dk. 61 Umut *), Onur Karakabak **, Oğuz Yıldırım ***, Mustafa Tahir ** (Dk. 64 Ali *)

YEDEKLER: Fatih, Oğuz Kocabal, Murat Kaan, Arif, Mehmet Mustafa

TEKNİK SORUMLU: Ercümend Hülakü Coşkundere

GOL: Yok

KIRMIZI KARTLAR: Dk 34 Salih Zafer, Dk 90+5 (yedek kulübesinden) Seçkin (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Burak, Berkay Can, Serkan, Murat Yıldırım, Batuhan (Çorum FK), Ömer Can, Mustafa Tahir, Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Eyüpcan, Kadir (Sakaryaspor)2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 3.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı.

Önceki akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta iki takım da temkinli bir oyun sergilerken, Trabzon bölgesi hakemi Alpaslan Şen verdiği ters kararlarla saç baş yoldurdu.

34.dakikada Çorum FK kaptanı Salih Zafer’i çok ucuz şekilde kırmızı kartla oyundan atan hakem, 42.dakikada Burak Çalık’a ceza sahasında Oğuz Yıldırım tarafından yapılan penaltılık faulü es geçti.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısı Sakaryaspor’un topa hakimiyeti şeklinde geçerken, 63’te Ömer Bozan’ın topu direkten döndü.

Son dakikada Çorum FK’nın Sabrican’la bulduğu gol, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilince karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5’e yükseltti.

DAKİKA 3: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, çizgiye inen H.İbrahim’in ortasında Batuhan’dan önce altı pasta Oğuz araya girip topu kornere gönderdi.

DAKİKA 18: Sakaryaspor atağında, soldan Ozan Sol ortaladı, Tahir Babaoğlu penaltı noktasının solundan kafayı vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’e kaldı.

DAKİKA 20: Murat Yıldırım’ın pasında Burak altı pasın sol köşesinden, yerden bir vuruş yaptı, kaleci Furkan yatarak topa sahip oldu.

DAKİKA 23: Sakaryaspor atağında, sağdan ceza sahasına giren Oğuz’un sert şutu yandan auta gitti.

DAKİKA 34: Çorum FK’nın, maraton tribünü önünde, rakip yarı alanın ilk metrelerinde kazandığı serbest vuruşu Seçkin kendi yarı alanındaki Salih Zafer’e pas olarak kullandı ancak Salih Zafer iyi bir kontrol yapamayınca, Serkan araya girip hızla Çorum FK kalesine yöneldi. Ceza yayının 2-3 metre gerisinde Salih Zafer kendisini geçmeye çalışan Serkan’a sadece tek eliyle dokundu, bunun üzerine Serkan mücadeleyi bırakınca, hakem faul kararı verdikten sonra Salih Zafer’i son adam pozisyonunda iken bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan attı.

DAKİKA 37: Sağdan gelişen Sakaryaspor atağında, Oğuz’un pasında Onur Ramazan penaltı noktası civarından çok sert vurdu, kaleye giden top Çorum FK savunmasından Serkan’ın göğsüne çarptı, Sakaryasporlular penaltı beklerken, sakatlık geçiren Serkan için sağlık görevlileri sahaya girdi.

DAKİKA 42: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Burak ceza sahasında Oğuz Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem “devam” dedi.

DAKİKA 63: Sakaryaspor gole çok yaklaştı. Ömer Bozan’ın ceza yayında şutu direkten döndü, pozisyonu devamında sağdan içeri giren Umut’un yerden uzak köşeye vurduğu topu kaleci Hasan Hüseyin çıkarttı.

DAKİKA 89: Sakaryaspor atağında, Ümit’in pasında Umut ceza yayı üzerinden içeri girip vuruşunu yaptı, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 90+1: Çorum FK atağında, Batuhan ceza yayında buluştuğu topla içeri girmek yerine şut atmayı tercih etti, az farkla yandan aut.

DAKİKA 90+4: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta Sabrican’ın vuruşunda barajı geçen topa penaltı noktası civarında Ümit ayak koydu, yükseklik kazanan topa kaleci Furkan ve Çorum FK’lı Batuhan birlikte yükseldi, kalecinin tokatladığı topu Sabrican ağlara yolladı ancak hakem, Batuhan’ın kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi.