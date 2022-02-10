Hakem Ankara’dan Efe Tanrıverdi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta, Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Efe Tanrıverdi’nin yardımcılıklarını ise yine Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile Kayseri bölgesinden Furkan Ulu yapacak. Ankara bölgesinden Özer Özden de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Efe Tanrıverdi, Çorum FK’nın 2019-2010 Sezonunda, 2 Şubat’ta sahasında Sancaktepe FK’ya 2-0 yenildiği maçı yönetmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

