Hakem 1.Lig’den

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Pazar günü 1461 Trabzon FK ile oynayacağı maçta A klasman hakemi Özgür Yiğit düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta, İzmir bölgesi hakemi Özgür Yiğit’in yardımcılıklarını ise, Ankara bölgesinden Harun Terin ile Salih Burak Demirel yapacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta, yine Ankara bölgesinden Emre Bulut da dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM FK’NIN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

A klasman hakemi olan Özgür Yiğit, Çorum FK’nın daha önce iki maçını yönetti. Çorum FK, bu maçlarda, 2013-2014 Sezonunun 17.haftasında, evinde, Erzurum Büyükşehir Belediye ile 1-1 berabere kalırken, 2015-2016 Sezonunun 30.haftasında, deplasmanda, Kastamonuspor’a 2-1 yenildi.

Yiğit, en son geçtiğimiz hafta, 1.Lig’de Ankaragücü ile Eyüpspor arasında oynanan maçı yönetti.

(Hüseyin AŞKIN)