Yeni Çorumspor’da Başkan Fatih Özcan’ın bir orta saha ve bir sağ açık transferi yapacağız açıklamasının ardından, sosyal medyada Yeni Çorumspor’un Hakan Yağmurkaya ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin asparagas olduğu öğrenildi. Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın, bu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Hakan Yağmurkaya gündemimizde yok. Kendisi ile hiç görüşmedik. Benim arkadaşım kendisini çok iyi tanıyorum ama. Transfer ile alakalı hiçbir konuda kendisini aramadım” ifadelerine yer verdi.

Yalçın ayrıca orta saha ve sağ açık transferlerini hafta sonuna kadar netleştireceklerinin de müjdesini verdi. (Ömür SOYTEMİZ)