Hakan Yağmurkaya, Çorumspor formasıyla 1316 gün sonra gol attı

2015-2016 sezonunda da Yeni Çorumspor forması giyen ve 36 karşılaşmada 10 gole imza atan Hakan Yağmurkaya, Yeni Çorumspor’dan ayrıldıktan sonra Cİ Grup Buca, Sivas Belediye, Tuzlaspor, Diyarbekirspor ve son olarak yine Tuzlaspor forması giyerken, bu sezonun başı transfer döneminin son saatlerinde Yeni Çorumspor’a transfer edilmişti. 3 sezon aradan sonra döndüğü Yeni Çorumspor’da fazla forma şansı bulamayan deneyimli kanat oyuncusu, Şanlıurfaspor maçında 54.dakikada Murathan Buruş’un yerine oyuna girdi. 85.dakikada Ertuğrul’un sağdan ortasında Fatih’in indirdiği topu ağlarla buluşturup Yeni Çorumspor’u 1-0 öne geçiren golü atan Hakan, aynı zamanda kırmızı-siyahlı formayla 3 sezon aradan sonra gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, Yeni Çorumspor formasıyla son golünü 6 Nisan 2016’da Gölcükspor’a atmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)