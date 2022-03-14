Hakan Satılmış, Türkiye şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U20 Gençler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası, Tokat’ta yapıldı. Çorumlu güreşçiler, 1 birincilik, 1 ikincilik, 2 de üçüncülük olmak üzere 4 madalya kazandılar.

Ali Yücel Spor Salonunda 3 gün süren şampiyonaya 48 ilden, 186 kulüp katılırken, toplamda 665 güreşçi mindere çıktı. 79 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Hakan Satılmış, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, 61 kiloda mindere çıkan İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Kerim Uysal, finalde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yine, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden, 57 kiloda Resul Doğan, 65 kiloda da Uğur Yılmaz madalya maçlarını kazanarak, Türkiye üçüncüsü oldular. 61 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Barış Ünsal, madalya maçında yenilerek Türkiye beşinciliğini elde etti.

Kulüpler genel klasmanında ise, 215 puanla Ankara TEDAŞ Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu. Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinciliği elde ederken, üçüncülük kupasını İstanbul Büyükşehir Belediyespor aldı.

(Hüseyin AŞKIN)