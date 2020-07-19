Paylaşımında oldukça sert ifadeler kullanan Özcan, "Hadsize haddini bildiririm" diyerek noktayı koydu.

Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde hata yapmak istemeyen Çorum Futbol Kulübü’nde Başkan Fatih Özcan önceki gün kendine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kafalarda soru işareti bıraktı. Her fırsatta destek görmediğini ve yalnız bırakıldığını ifade eden Başkan Özcan paylaşımında, “Sustum olmadı, sabır çektim olmadı, yapmayın dedim olmadı, etmeyin dedim yine olmadı. Artık ne susarım, ne sabır çekerim, ne yapmayın derim. Hadsize haddini bildirir, durması gereken yerde durmasını öğretirim. Bedelini kendim ödeyeceksem eğer, aldığım kararın hükmünü ancak yine ben veririm. Haddini bil. Duracağın yeri bil. Her taşın altından çıkma. Zincire vurulmuş sabrımla oynuyorsun yapma” ifadelerine yer verdi.

Başkan Özcan’ın bu mesajında kimleri hedef aldığı anlaşılamadı.

(Spor Servisi)