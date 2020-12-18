Hacettepe’ye bileniyorlar

Çorum Futbol Kulübü 23 Aralık’ta sahasında Başkent ekibi Hacettepespor’la oynayacağı 16.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yapılan antrenman ısınma ile başlarken, topla sürat çalışması şeklinde geçti. Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri antrenman taktik içerikli oyunla sona erdi.

Çorum Futbol Kulübü hafta sonu yapacağı antrenmanlarla kritik Hacettepespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(Spor Servisi)