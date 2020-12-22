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Hacettepe ile beşinci kez

Çorum Futbol Kulübü 16.hafta maçında konuk edeceği Hacettepespor’la tarihinde beşinci kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta Çorum temsilcisinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Spor 22.12.2020, 19:35
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Hacettepe ile beşinci kez

İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda aynı grupta yer aldı. 3.haftada Ankara’da oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 44.dakikada Gökhan Demir ve 59.dakikada İmam Almas’ın golleriyle 2-1 kazandı. Başkent ekibinin golünü 30.dakikada Berat Tosun attı.

İki takım 6 yıl aradan sonra geçen sezon da aynı grupta yer aldı. Sezonun 8.haftasında Ankara’da oynanan maçı Çorum FK 3-1 kazandı. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 18.dakikada Kıvanç Kaya, 68.dakikada penaltıdan Ertuğrul Sancaktutan ve 90+1.dakikada Kerem Pala atarken, Başkent ekibinin golü 83.dakikada Ömer Alper Tatlısu’dan geldi.

25.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Başkent ekibi 57.dakikada Hüseyin Eren Bektaş ve 68.dakikada Yağız Suat Bolat’ın golleriyle 2-1 kazandı. Çorum FK’nın maçtaki tek golünü 84.dakikada Batuhan Demirel attı.

(Spor Servisi)

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