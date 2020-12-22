Hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Çorum’a şampiyonluk için geldiğini ve kariyerinin en iyi başlangıcını yaptığını da kaydeden golcü futbolcu, “Ancak attığım gollere karşılık takım olarak istenilen yerde değiliz. Bunun üzüntüsünü de yaşıyorum. Keşke attığım gollerle birlikte takımımız da daha üst sıralarda olsaydı. Ama inanıyorum, güzel günler yakın” ifadelerini kullandı.

Çorum Futbol Kulübü’nün en golcü futbolcusu Sinan Kurumuş, yarın Hacettepespor’la oynayacakları kritik maç öncesinde umut verici açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini kaydeden deneyimli golcü, ligde daha üst sıralarda yer almaları gerekirken şanssız puan kayıpları yaşadıklarını ve bu yüzden hak etmedikleri yerde olduklarını dile getirdi.

Çorum’a şampiyonluk için geldiğini ve kariyerinin en iyi başlangıcını yaptığını ifade eden Sinan Kurumuş’un açıklamaları şöyle:

VİRÜS NEDNİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİK

“Şuan bulunduğumuz konum itibariyle, bizler de çok üzgünüz. Daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Ama lig uzun maraton. İlk yarı itibariyle önümüzde 7 maçımız var. Koronavirüs belası nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Herkes ayrı ayrı idmanlar yaptı. Hocalarımız sağ olsun, hep ilgilendiler bizimle.

HAK ETMEDİĞİMİZ BİR DURUMDAYIZ

Geçen hafta oynadığımız Uşakspor maçına iyi başlamıştık. 2-0 da öne geçtik. Son dakikada santrası olmayan bir gol yedik. Daha sonra 3 gün izin yaptık ancak bu 3 günü inanın üzüntü içerisinde geçirdik. Hak etmediğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Kalan maçlarda bunları telafi edip daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu da yapacak güçteyiz. İyi oyunculardan kurulu bir takımız.

BİZ DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ

Futbolun içinde maalesef son dakika golleri var. Erzincanspor ve Uşakspor maçlarında son dakikalarda yediğimiz gollerle puan kaybettik. İnegölspor karşısında da son saniyede attığımız gol ile 3 puanı almıştık. Dışarıdan konuşmak kolay ama içeride olan biz futbolcular saha sonuçlarına daha çok üzülüyoruz. Çünkü emek veriyoruz. Mücadele ediyoruz 90 dakika.

BURAYA ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Gönlümden geçen Çorum FK’nın şampiyon olması. Ben şampiyonluklar yaşamış, play-offlar oynamış bir oyuncuyum. Çorum’a da bu hedef doğrultusunda geldim. Burada da inşallah play-off oynayarak şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorum.

KARİYERİMİN EN İYİ BAŞLANGICI

Şuan kariyerimin en iyi başlangıcını geçiyorum. Kupa maçı ile birlikte 10 maç 10 gol yaptım. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu mutluluğu yaşıyorum. Ancak attığım gollere karşılık takım olarak istenilen yerde değiliz. Bunun üzüntüsünü de yaşıyorum. Keşke attığım gollerle birlikte takımımızda daha üst sıralarda olsaydı. Ama inanıyorum, güzel günler yakın. Attığım gollerle birlikte üst sıralara tırmanacağımız günler de çok yakın diye düşünüyorum.”

(Spor Servisi)