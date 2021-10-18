İç sahada kaybettikleri Sivas Belediye maçından sonra hafta içerisinde, kendisi için çok özel bir insan olan yardımcı antrenör Bülent Üstüner’in vefatı, üstüne sakat oyuncu sayısının artması üzerine Bayburt maçına duygusal anlamda yıkık bir şekilde çıktıklarını ifade eden Ahmet Yıldırım, “Yaşadığımız olumsuzlukları da düşününce, çok zor bir maça çıktık. Oyun olarak olmasa da mücadele anlamında iyiydik. Kritik bir galibiyet aldık. Ortaya koydukları mücadeleden ve aldıkları galibiyetten ötürü oyuncularımı kutluyorum.

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. İnşallah daha da iyi olacağız. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Güzel günler bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

ÇORUM’A ARTIK BİR GÖNÜL BORCUM VAR

Yardımcı antrenör Bülent Üstüner’in vefatının kendisini son derece üzdüğünü de dile getiren Ahmet Yıldırım, Çorum halkının üzüntülerini paylaştığını ve destek verdiğini kaydeden Ahmet Yıldırım, “Bu saatten sonra Çorum’un, Çorumspor’un bendeki manevi değeri çok büyük. Çorum’a artık bir gönül borcum var. Cenaze sürecinde destek olan herkese teşekkür ediyorum.

İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Bayburt galibiyetini ve şampiyonluğu Bülent Hoca’ya armağan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

