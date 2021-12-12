Gürses Kılıç Tarsus’ta

Çorumspor ve Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Gürses Kılıç, 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdmanlurdu ile anlaştı.

Sezona, aynı grupta mücadele eden takımlardan Şanlıurfaspor’da başlayan Gürses Kılıç, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı. Deneyimli teknik adam, oldukça hareketli bir sezon geçiren Tarsus İdmanyurdu’nda, Sinan Atım’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Tarsus İdmanyurdu, Kastamonuspor’un bu sezon lige katılmaması üzerine dün oynanan 17.haftayı bay geçerken, teknik direktör Gürses Kılıç nezaretinde, Antalya’da kampa girdi. Mersin temsilcisi, bu hafta Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.

(Hüseyin AŞKIN)

