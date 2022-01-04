Güreşin kalbi Çorum'da atıyor

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye U23 Güreş Şampiyonası 03-05 Ocak tarihleri arasında Çorum'da yapılacak. D Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabakalarda 10 sıklette 36 farklı takımdan 550'e yakın sporcu mindere çıkacak. Dün start alan şampiyonanın ilk gününde 57-65-74-86 ve 97 Kg'da eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Bugün saat 11'de ilk olarak dün yapılan sıkletlerin repesaj ve finalleri ile 61-70-79-92 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Şampiyona Çarşamba günkü 61-70-79-92 ve 125 kiloların repesaj ve finalleri ile sona erecek.

Dün beş sıklette yapılan müsabakalarda mindere çıkan Çorumlu sporculardan çeyrek finale kadar yükselen sporcular 65 kiloda Uğur Yılmaz ve 97 kiloda Hasan Taha Küçük ve Batuhan Şahin akşam seansında çeyrek final ve yarı final müsabakaları devam ediyor. Bu sporcular iki maçlarını daha kazanmaları halinde finalde mücadele edecekler. Kaybetmeleri halinde ise repesaj maçı yaparak bronz madalya mücadelesi verecekler. Bu sıkletlerde elenen Çorumlu güreşçilerin rakipleri finale yükselmeyi halinde ise repesaj şansları olacak.

Şampiyonada bugün saat 10'da başlayacak müsabakalarda ilk olarak dün beş sıklette repesaj maçları yapılacak ardından ise diğer beş sıkletin eleme müsabakaları ile devam edecek. Şampiyonanın saat 17'de düzenlenecek açılış töreninin ardından ise ilk günki beş sıkletin final ve 3-5 maçları yapılacak ilk madalyalar sahiplerini bulacak.