Güreşçilerden Yıldız’a tepki

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır yaptığı basın açıklamasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e seslenirken, paylaşımları yapan Erkan Yıldız’dan istifasının alınmasını istedi.

Uğur Çadır’ın konuyla ilgili basın açıklaması şöyle: “Güreş ata sporumuzdur. Türk kanı taşıyan hiç kimse Türkiye’nin yüz akı olmuş, istiklal marşımızı okutmuş, bayrağımızı göndere çektirmiş pehlivanlar hakkında hakaret edici bir şekilde konuşamaz, paylaşımlarda bulunamaz. Bu haddini bilmezin bir özürle böylesi rezil bir durumdan kendini aklaması mümkün değildir.

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendinin, kendini bilmez Merkez İlçe Başkanına görevden el çektirmesini bekliyoruz.

Herkesin eleştiri hakkı vardır ancak bu eleştiriler saygı çerçevesinde ve muhatabı olan kişiyi kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Güreş camiasını alaya alacak bir biçimde pervasızca yapılamaz.

Hamza Yerlikaya, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş, defalarca istiklal marşımızı okutmuş, bayrağımızı göndere çektirmiş bir mahramandır. Onun bu ülkeye yapmış olduğu hizmetler çok az kişiye nasip olmuştur. Bayrak ve vatan sevgisi olan kişi onu eleştirirken vefalı olmak, saygı çerçevesinde eleştirisini yapmalıdır. Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği olarak bu rezil olayın yakından takipçisi olacağız. Oldu, bitti, unutulduya getirmeyeceğiz.”

(Spor Servisi)