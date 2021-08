Güreşçilerden Yağbat’a ziyaret

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkarak Çorum'a kupa ile dönen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ı ziyaret ettiler.

Sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, baş antrenör Levent Kaleli'yi başarılarından dolayı tebrik etti. Takım olarak Türkiye 2.si olmanın gururunu duyduklarını dile getiren Levent Kaleli, "Türkiye 2. si olmak elbette güzel bir duygu, ancak yetmez. Türkiye Şampiyonu olabilmek için daha çok çalışacağız ve başaracağız. Verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat'a çok teşekkür ediyoruz." diyerek kazandıkları kupayı İsmail Yağbat'a takdim etti.

31 Ağustos -3 Eylül arasında Ankara'da yapılacak olan Büyükler Serbest Güreş Ligi'ne katılacak sporculara başarılar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Hocalarımız ve sporcularımız katıldıkları her müsabakada bizleri ve Çorum'u gururlandırmaya devam ediyor. Biz sporcularımızın daha iyi yerlerde olması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onları her zaman 1. sırada görmek istiyoruz. Yıldız güreşçilerimizin ardından büyükler kategorisinden de derece ile döneceklerinden şüphemiz yok. Her bir sporcumuza ayrı ayrı başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

(Süleyman ERDEN)