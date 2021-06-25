Güreşçilerden Gül’e ziyaret

İskilip Belediyespor Kulübü güreş antrenörü Adem Uysal, beraberinde milli takım kampına davet edilen güreşçiler Mustafa Karabuğa, Y.Emre Battal ve Ferhat Yiğit ile birlikte, Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı, hemşehrimiz Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Uysal, kulübün güreş branşındaki çalışmalarıyla ilgili Zeki Gül’e bilgi verirken, desteklerinden dolayı da teşekkür etti. Uysal, Gül’e İskilip Belediyespor’un kulüp atkısı ve flaması hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeki Gül de, İskilip Belediyespor’a başarı dileklerinde bulundu.

(Spor Servisi)

