Güreşçilerden 4 madalya
Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet programı gereğince, Kastamonu’da düzenlenen Liseli Genç Erkekler B Kategorisi Grekoromen Güreş Grup Birinciliği’nde mücadele eden Çorumlu güreşçiler 1 birincilik, 2 ikincilik, 1 de üçüncülük elde ettiler.
Spor 13.02.2022, 19:11
22
Antrenör Çelebi Bayır’ın öğrencilerinden Samet Tekdemir, 110 kiloda, tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, 45 kiloda Samet Kayretli ve 65 kiloda Orçun Akduman ikinci oldular. 60 kiloda mindere çıkan Enes Ayağıbüyük ise üçüncü oldu.
Dereceye giren bu güreşçiler, Türkiye finallerine katılma hakkı elde ettiler.
(Ömür SOYTEMİZ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
1°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Alanyaspor
|25
|42
|4. Adana Demirspor
|24
|40
|5. Başakşehir
|24
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Antalyaspor
|25
|28
|15. Kasımpaşa
|25
|27
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11