Güreşçilerden 4 madalya

Antrenör Çelebi Bayır’ın öğrencilerinden Samet Tekdemir, 110 kiloda, tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, 45 kiloda Samet Kayretli ve 65 kiloda Orçun Akduman ikinci oldular. 60 kiloda mindere çıkan Enes Ayağıbüyük ise üçüncü oldu.

Dereceye giren bu güreşçiler, Türkiye finallerine katılma hakkı elde ettiler.

(Ömür SOYTEMİZ)

