Güreşçilerden 4 madalya daha

Antalya’da düzenlenen ve aynı zamanda Milli Takım Seçmeleri niteliği taşıyan Türkiye Şampiyonası sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, şampiyonanın son gününde 4 madalya kazandılar.

Yaş kategorilerine göre düzenlenen şampiyonada, son olarak gençler kategorisi müsabakaları yapıldı. Daha önce, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Recep Bekkaya serbest stil 79 kiloda, Tansel Can Örtücü ise grekoromen stil 86 kiloda şampiyon olup milli takıma seçilmişlerdi.

Şampiyonanın son gününde mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri 2 ikincilik, 2 de üçüncülük elde ettiler. Serbest stil 97 kiloda Hasan Taha Küçük finalde yenilip Türkiye ikincisi olurken, 86 kiloda Hakan Satılmış ve Mertcan Damatoğlu da üçüncü oldular.

Grekoromende, 57 kiloda finale yükselme başarısı gösteren Himmet Sandıklı, şampiyonluk müsabakasında yenilip Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada, 2 birincilik, 2 ikincilik, 2 de üçüncülük madalyası kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, takımlar genel klasmanında Türkiye üçüncüsü oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

