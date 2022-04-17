Güreşçiler Türkiye ikincisi

Afyonkarahisar’da düzenlenen U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü, takımlar genel klasmanında, Türkiye ikinciliği kupasının sahibi oldu.

11-15 Nisan tarihlerinde, Afyonkarahisar’da düzenlenen U11-U13 Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum Belediye Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri fırtına gibi eserken, takım sıralamasında da kürsüde yer aldı.

1477 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden U13 30 kiloda Yusuf Eren Koçak ve 88 kiloda Nedim Yasir Metin Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, yine U13 38 kiloda Enes Yasin Kalander ve 52 kiloda Talha Mert Özboyacı Türkiye üçüncüsü, 34 kiloda Eren Çam ve 62 kiloda Muhammet Seyit Karakaş Türkiye beşincisi oldular.

268 takımın katıldığı şampiyonada, takımlar genel klasmanında ise, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, U13 yaş kategorisinde 78 puanla ikinci oldu. Birinciliği 112 puanla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü alırken, Beşiktaş 62 puanla üçüncülüğü elde etti.

AŞGIN ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Öte yandan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afyonkarahisar’dan dönen Çorumlu güreşçileri, çiçeklerle karşıladı. Kadeş Meydanında, önceki akşam düzenlenen karşılama töreninde, dereceye giren güreşçileri tek tek tebrik eden Başkan Aşgın, başarıların devamını diledi.

Karşılama törenine, Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuş, İl Özel İdare Gençlikspor Başkanı Necat Yazıcı, Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, antrenörler ve sporcu yakınları da katıldı.

Şampiyonada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri ile İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, toplamda 2 birincilik, 3 de üçüncülük madalyası kazandılar.



(Hüseyin AŞKIN)

