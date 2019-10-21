Güreşçiler ligde kaldı

3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği grupta yer alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Atatürk Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda İstanbul Haydarpaşa Demirspor ve Burdur Türk Telekom ile karşılaştı. Haydarpaşa Demirspor’u 7-3 yenen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Burdur Türk Telekom’a ise 6-4 yenildi.

Birinci olan Burdur Türk Telekom’un ardından grubu ikinci sırada tamamlayan Çorum temsilcisi 2020-2021 sezonunda da 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Burdur Türk Telekom Süper Lig’e yükselme play-off müsabakalarında, İstanbul Haydarpaşa ise 2.Lig’e düşmeme play-out müsabakalarına çıkacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1.Lig’de mücadele etme hakkını koruyan güreşçileri tebrik etti.

(Rıfat KARA)