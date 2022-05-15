Güreşçi Samet Yaldıran şampiyonlar şampiyonu

Antalya’da düzenlenen 24.Uluslararası U20 Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda, milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, tüm rakiplerini yenerek, şampiyon oldu.

Göynük Atatürk Spor Salonu’nda, 9 ülkeden 400 güreşçinin mücadele ettiği turnuvada, grekoromen stil 82 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giyen Samet Yaldıran, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek, adını finale yazdırdı. Final müsabakasında, Azerbaycanlı Aliyev Rauf ile şampiyonluk müsabakasına çıkan Samet Yaldıran, Azeri rakibini de mağlup edip şampiyonlar turnuvasında şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sıklette, Azeri güreşçi ikinciliği elde ederken, bir diğer Türk sporcu Ömer Tatar bronz madalyanın sahibi oldu.

EFE ANIL AL, FİNALDE

Öte yandan, turnuvada, Türkiye’yi temsil eden milli takımda yer alan Çorumlu bir diğer güreşçi Efe Anıl Al, finale kaldı. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Efen Anıl Al, gazetemizin basıma girdiği saatlerde, takım arkadaşı Adil Mısırcı ile şampiyonluk müsabakasına çıkacaktı.

(Hüseyin AŞKIN)

