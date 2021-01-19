Güreşçi Emrah Kuş Fransa’da şampiyon

Çorumlu güreşçi Emrah Kuş’un da yer aldığı Grekoromen Güreş A Milli Takımı, Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde takım halinde şampiyon oldu. Emrah Kuş da turnuvada altın madalya kazandı.

Güreşte söz sahibi olan birçok ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye dışında ABD Azerbaycan Gürcistan Almanya Polonya evsahibi Fransa tam takımla katılan ülkeler oldular.

Türkiye'nin katılmadığı serbest stilde ABD ve Gürcistan 4'er altın madalya kazandılar.

Olimpik sıkletlerde yapılan kadınlar mücadelesinde de ABD 4 altın madalya ile takım şampiyonu oldu. Almanya ikinci Türkiye ise 3 madalya ile takım üçüncüsü oldu.

Grekoromen stilde ise, Türkiye Rıza Kayaalp ve Cenk İldem gibi iki Olimpiyat güreşçisi olmamasına rağmen ezici bir üstünlükle 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 14 madalya ile takım şampiyonu oldu.

Türk güreşçilerden 55 kiloda Şerif Kılıç, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdurrahman Altan, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 82 kiloda Çorumlu Emrah Kuş şampiyon olup altın madalya kazandılar.

(Spor Servisi)