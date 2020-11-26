Güreş kulüplerine malzeme desteği
Hemşehrimiz Zeki Gül’ün Asbaşkanı olduğu Türkiye Güreş Federasyonu, yurt genelindeki güreş kulüplerine malzeme desteğinde bulunmaya devam ediyor. Son olarak, Kahramanmaraş ve bölgesindeki kulüplere malzeme desteği sağlandı.
Spor 26.11.2020, 19:13
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Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Malzeme dağıtım törenine Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül ve yönetim kurulu üyesi Halil Bozdoğan, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Güreş İl Temsilcisi Ali Demir ve kulüp temsilcileri katıldı.
Geçtiğimiz günlerde de Ankara’da düzenlenen törende Çorum’un da aralarında bulunduğu birçok ildeki güreş kulüplerine malzemeleri dağıtılmıştı.
(Spor Servisi)
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