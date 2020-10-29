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Güreş Federasyonu’ndan 71 kulübe malzeme desteği

Türkiye Güreş Federasyonu, liglerde mücadele eden ve aralarında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün de bulunduğu toplam 71 kulübe malzeme desteğinde bulundu.

Spor 29.10.2020, 00:07
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Güreş Federasyonu’ndan 71 kulübe malzeme desteği

Ankara’da düzenlenen malzeme töreninde, Ankara grubunda yer alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte TEDAŞ Spor, ASKİ Spor, Şekerspor, TKİ, EGO Spor, Ankara Büyükşehir Belediyespor, Şampiyon Güreşçiler Spor Kulübü, Çankırı Yaren Spor Kulübü, İlbank Spor Kulübü, Gaziler Spor, Çorum Belediyespor, Kızılcahamam Spor Kulübü, Yozgat 1959 Spor kulüplerinin malzemeleri Federasyon Başkanı Musa Aydın ve asbaşkan hemşehrimiz Zeki Gül tarafından verildi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün malzemelerini Kulüp Başkanı Nadir Solak teslim alırken, Federasyon Başkanı Musa Aydın malzeme dağıtım töreninin ardından kulüp temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı.

Diğer gruplardaki takımlara da daha sonra belirlenecek tarihte malzeme yardımı yapılacağı belirtildi. Toplamda süper lig, birinci lig ve ikinci ligde yer alan 71 takıma malzeme desteği verileceği bildirildi.

(Spor Servisi)

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