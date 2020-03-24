Gurbette kazandı, evde yedi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremedi. Sezonun ilk yarısını 31 puanla 4.sırada tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar, ikinci yarının 11 haftalık periyodunda sadece 5 puan toplayabildiler ve bunun sonucunda 11.sıraya kadar gerilediler.

28.hafta maçları sonunda 36 puanla 11.sırada yer alan ve matematiksel olarak olmasa da play-off şansını yitiren Çorum Futbol Kulübü, 36 puanın 15’ini evindeki maçlarda toplarken, deplasmanda ise hanesine tam 21 puan yazdırarak daha başarılı bir performans sergiledi.

EVİNDE EN KÖTÜ ÜÇÜNCÜ TAKIM

Çorum Futbol Kulübü, 28 maçın 13’ünü evinde oynarken, sadece 1922 Konyaspor (1-0), Başkent Akademi Futbol Kulübü (3-2), Afjet Afyonspor (4-2) ve Yılport Samsunspor’u (2-1) yenebildi. Tarsus İdmanyurdu ve Hekimoğlu Trabzon ile 0-0, Zonguldak Kömürspor ile de 2-2 berabere kalan Çorum Futbol Kulübü, Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor’a 2-0, Manisa Futbol Kulübü’ne 2-0, İnegölspor’a 3-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 2-0, Hacettepespor’a ise 2-1 yenildi.

Çorum Futbol Kulübü, 18 takımlı grupta, puansız Şanlıurfaspor ve 14 puanlı Gümüşhanespor’un ardından 15 puanla en kötü performansa sahip üçüncü takım olarak dikkat çekiyor.

DEPLASMAN PERFORMANSIYLA İLK BEŞTE

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda, evinde aldığı kötü sonuçlarla iddiasını yitiren Çorum Futbol Kulübü, deplasmanlarda daha başarılı sonuçlar aldı. Kırmızı-Siyahlılar deplasmanda oynadıkları 15 maçta 7 galibiyet alıp 21 puan toplarken, 32 puanlı Samsunspor, 30 puanlı Manisa Futbol Kulübü ve 23’er puanlı Sancaktepe Futbol Kulübü ile Hekimoğlu Trabzon’un ardından 5.sırada yer alıyor.

Deplasmanda oynadığı ilk 4 maçı kayıpsız geçen Çorum Futbol Kulübü, rakip sahalarda çıktığı karşılaşmalarda, İnegölspor’u 2-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0, Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Hacettepespor’u 3-1, Şanlıurfaspor’u 2-0, Sarıyer’i 2-0 ve Gümüşhanespor’u 4-1 yenerken, Hekimoğlu Trabzon’a 2-1, Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2, Kırklarelispor’a 2-0, 1922 Konyaspor’a 1-0, Pendikspor’a 3-2, Başkent Akademi’ye 2-1, Tarsus İdmanyurdu’na 3-0, Afjet Afyonspor’a ise yine 3-0’lık skorlarla yenildi.

(Hüseyin AŞKIN)