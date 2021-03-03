Gür ve Eker’den güreşçilere destek

Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Çorum Belediyesi Mahalle Spor Tesisi’nde antrenmanlarını gerçekleştiren yağlı güreşçilere başarılar dileyen Recep Gür ve Hasan Eker, Güreş Antrenörü Ahmet Selbest’le de yağlı güreş üzerine bir süre sohbet etme imkanı buldular.

Çorum’da ata sporumuz olan yağlı güreşin gelişmesi için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Gür ve Eker, Çorum’da yağlı güreş branşında çok iyi sporcuların yetişeceğinden kuşkularının olmadığı vurgulayarak, yağlı güreş sporuna gönül veren tüm sporculara önümüzdeki turnuvalarda başarı diledir.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güreş Antrenörü Ahmet Selbest ise, yağlı güreş sporuna verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı ÇESOB Başkanı Recep Gür ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker’e teşekkür etti. (Spor Servisi)