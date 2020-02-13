“Gün, birlik günü”

KENETLENDİĞİMİZDE NELER YAPABİLDİĞİMİZİ TÜM TÜRKİYE BİLİYOR

Kaptan Kerem Çağatay, kenetlendikleri zaman neler yapabildiklerini tüm Türkiye’ye gösterdiklerini ifade ederken, “Başta Başkanımız Sayın Fatih Özcan olmak üzere camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Biz de üzgünüz. Büyük bir mahcubiyet yaşıyoruz.

Camia olarak kenetlendiğimiz zaman neler yapabildiğimizi tüm Türkiye’ye gösterdik. Bundan sonra da taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bu haftaki Zonguldak maçı bir başlangıç olacak. Tekrar eski günlere döneceğiz. Kenetlenirsek Play-Off’a kalacağımıza inanıyoruz. Başkanımızın dediği gibi, sallanırız ama yıkılmayız. Daha 12 maçımız var. Bu maçların hepsi final niteliğinde. Taraftarımız bizi desteklesin, hep beraber mutlu sona ulaşalım” şeklinde konuştu.

GÜN BİRLİK GÜNÜ

Pendikspor maçında taraftarlarla sorun yaşamasına rağmen sergilediği futbol ve attığı golle skora katkı sağlayan Murathan Buruş, yaşanan olaydan ötürü taraftarlardan özür diledi.

Takımın içerisinde bulunduğu durum nedeniyle stresli olduklarını ve anlık bir harekette bulunduğunu ancak ağzından argo bir kelime çıkmadığını kaydeden Murathan Buruş, destek çağrısında bulunurken, “Taraftarımız bugüne kadar bizi yalnız bırakmadı. Pendik maçına da gelip destek oldular. Bir sorun yaşadık ama ağzımdan kesinlikle argo bir kelime çıkmadı, özür diliyorum.

Zor günler geçiriyoruz. Gün, birlik günüdür. Taraftarlarımız destek olsunlar. Sezon sonunda inşallah hep birlikte güleceğiz” diye konuştu.

YENİDEN GÜNEŞLİ GÜNLERE UYANACAĞIZ

Çorum FK’nın en golcü futbolcusu Kıvanç Kaya da, Sancaktepe maçında taraftarın kendisine gösterdiği tepkiden dolayı bir kırgınlığının olmadığını ifade ederken, takımın yeniden eski günlere döneceğine inandığını söyledi.

Genç golcü, “Bulunduğumuz durumdan biz de memnun değiliz. Bu sıkıntılı günleri atlatıp yeniden güneşli günlere uyanacağız.

Sancaktepe maçında yaşanılan olaydan dolayı kırgın değilim. Ben bu camianın çocuğuyum ve bu nedenle çok mutluyum. İnsanlar evlatlarına kızabilir, bağırabilir.

Takım olarak tekrardan dirilip sezonun ilk yarısındaki gibi başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İnşallah güneşli günlere yeniden uyanacağız. Yeter ki taraftarımız bize destek olsun” şeklinde konuştu.

ÇORUM BU BAŞKANA VE TAKIMA SAHİP ÇIKMALI

Golcü futbolcu Fatih Şerifoğlu da birlik mesajı verdi. Deneyimli golcü, “Bugüne kadar birçok takımda oynadım ama Çorum Futbol Kulübü gibi bir kulüp görmedim. Kurumsallaşma yolunda çok önemli adımlar atıldı ve bu yolda emin adımlarla yürüyor. Bunda da Fatih Başkan çok önemli bir etken. Burası büyük bir camia ve Türkiye’de adı konuşuluyor.

Bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama bu şehir, bu taraftar her zaman var olacak. O yüzden, Başkan Fatih Özcan’a ve bu takıma sahip çıkılsın.

Bu takımı buraya kadar biz getirdik, buradan da yine biz eski günlere döndüreceğiz” şeklinde konuştu.