Gümüşhane’ye bileniyorlar

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da başlayan antrenmana sakatlığı bulunan Cengiz Ötkün dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman ayak tenisi ile devam etti. Kırmızı-siyahlılar ayak tenisinden sonra serbest şut çalışması yaptı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini bekleyecek.

(Spor Servisi)