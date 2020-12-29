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Gümüşhane’ye bileniyorlar

Zonguldak deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen Çorum Futbol Kulübü yarın sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 29.12.2020, 00:05
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Gümüşhane’ye bileniyorlar

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da başlayan antrenmana sakatlığı bulunan Cengiz Ötkün dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman ayak tenisi ile devam etti. Kırmızı-siyahlılar ayak tenisinden sonra serbest şut çalışması yaptı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini bekleyecek.

(Spor Servisi)

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