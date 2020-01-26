Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4

Üst üste aldığı 3 yenilgi sonrası Play-Off potasındaki yerini de kaybeden Çorum Futbol Kulübü, 20.hafta maçında konuk olduğu Gümüşhanespor’u 4-1 yenerek hem kötü gidişe “dur” dedi, hem de yeniden Play-Off potasına girdi. Kırmızı-Siyahlılara bu sezonki en farklı galibiyeti getiren golleri 6’da Volkan, 24’te Muhammed Rıdvan, 27’de Mete, 65’te de Kıvanç atarken, düşme hattında kalan evsahibi ekibin tek golü 19.dakikada Murat’tan geldi.