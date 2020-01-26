Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4

STAT: Gümüşhane Yenişehir
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe ***, Ramazan Ufuk Avdaş ***, Tuncay Ercan ***
4.HAKEM: Ahmet Balkan.
GÜMÜŞHANESPOR: Ogün * , M.Menderes * (Dk. 76 Batuhan *), Murat * , Raif * (Dk.64 Tekin *), Burak *, Mert * (Dk. 89 Oğuz), Tuğay *, Sancar *, Muharrem *, Furkan *, İlke *
YEDEKLER: Okan, Recep, Denizhan.
TEKNİK SORUMLU: Fatih Akyel.
ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Reşat **, Ertuğrul ***, Nafican ***, Mete ***, Osman ***, Muhammed Rıdvan ***, Batuhan ***, Oktay * (Dk. 46 Mikail **), Kıvanç *** (Dk. 77 Fatih *), Volkan ** (Dk.58 Şaban *), Mert ***
YEDEKLER: Onur, Murat, Muhammed Çoban, Murathan.
TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.
GOLLER: Dk. 6 Volkan, Dk.24 Muhammed Rıdvan, Dk. 27 Mete, Dk.65 Kıvanç (Çorum FK), Dk.19 Murat (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Mete, Oktay, Osman (Çorum FK), Sancar, Tekin, Muharrem (Gümüşhane)
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 20.hafta maçında konuk olduğu Gümüşhanespor’u 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandırırken, 1 hafta aradan sonra yeniden Play-Off potasına girdi.
Teknik Direktör Bahri Kaya, önceki hafta İnegölspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi üzerine Gümüşhane’de rotasyona gitti. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Çorum Futbol Kulübü, genelde üstün oynadığı maçın ilk yarısını 6.dakikada Volkan Akyıldız, 24.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir ve 27.dakikada Mete Yıldız’ın attığı gollerle 3-1 önde tamamladı. Düşme hattındaki evsahibi ekibin golü 19.dakikada Murat’tan geldi.
İkinci yarıda kontrollü bir futbol sergileyen ve ani ataklarla farkı artırmaya çalışan Çorum FK, 65.dakikada genç golcüsü Kıvanç’la durumu 4-1’e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 4-1 galip ayrılan Çorum Futbol Kulübü kötü gidişe son verirken, puanını 34’e yükseltti ve yeniden 5.sıraya yerleşip Play-Off potasındaki yerini aldı.
Zor günler geçiren Gümüşhanespor 18 puanla düşme hattında kaldı.
Karşılaşmayı 30 kadar Çorum FK taraftarı, 400 civarında da Gümüşhaneli sporsever izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…
DAKİKA 6 (GOL): Çorum Futbol Kulübü golü buldu. Kıvanç’ın pasında Volkan soldan içeri girdi, yerden uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
DAKİKA 19 (GOL): Gümüşhanespor beraberliği sağladı. Murat’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Reşat’ın çıkarttığı topu Tuğay yeniden ceza sahasına gönderdi, Murat yakın mesafeden vuruşunu yaptı: 1-1.
DAKİKA 24 (GOL): Çorum Futbol Kulübü ikinci golü buldu. Sağdan Ertuğrul serbest vuruştan ceza sahasına ortaladı, kafalardan eken top sola açıldı, Volkan’ın ortasında Muhammed Rıdvan penaltı noktası civarından kafayı vurdu, top kaleci Ogün’ün üzerinden ağlara takıldı.
DAKİKA 27 (GOL): Fark ikiye çıktı. Sağdan Ertuğrul’un kullandığı köşe vuruşundan gelen topu Mete kale alanı ile penaltı noktası arasındaki boşluktan çok iyi yükseldi, yaptığı şık kafa vuruşunda topu ağlara yollayıp ilk maçında ilk golünü attı: 3-1.
DAKİKA 65 (GOL): Çorum Futbol Kulübü dördüncü golü buldu. Soldan Mert’in ortası kısa düştü, savunma ve kaleci Ogün arasındaki anlaşmazlıkta araya giren Kıvanç topu filelere gönderdi: 4-1.
DAKİKA 89: Çorum FK, rakip ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı. Mikail’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ogün sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi.
Hüseyin AŞKIN