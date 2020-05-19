Gümüşhane yeni sezon planlamasını yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin oynanacağını düşünmediğini belirten Gümüşhanespor Başkanı Muharrem Güray Eroğlu, Süper Lig’in başlamasının bir süreç olacağını, süreç sonunda liglerin tescil edileceğine inandığını söyledi.

Temmuz ayından itibaren kulüplerin kongrelerini yapmaya başlayacaklarını, kendilerinin de bu yönde hazırlık içerisinde olduklarını da belirten Başkan Eroğlu, transfer yasağını kaldıracak güçlü bir yönetim oluşturacaklarını ifade etti.

Başkan Eroğlu, yeni sezon için isim yapmış bir teknik direktörle anlaşacaklarını da sözlerine ekledi.