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Gümüşhane yeni sezon planlamasını yapıyor

Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 25 puanla sondan ikinci sırada yer alan ve düşmesine kesin gözüyle bakılan Gümüşhanespor’da yeni sezon planlamasıyla ilgili çalışmalar yapıldığı açıklandı.

19 Mayıs 2020 Salı 19:03
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Gümüşhane yeni sezon planlamasını yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin oynanacağını düşünmediğini belirten Gümüşhanespor Başkanı Muharrem Güray Eroğlu, Süper Lig’in başlamasının bir süreç olacağını, süreç sonunda liglerin tescil edileceğine inandığını söyledi.

Temmuz ayından itibaren kulüplerin kongrelerini yapmaya başlayacaklarını, kendilerinin de bu yönde hazırlık içerisinde olduklarını da belirten Başkan Eroğlu, transfer yasağını kaldıracak güçlü bir yönetim oluşturacaklarını ifade etti.

Başkan Eroğlu, yeni sezon için isim yapmış bir teknik direktörle anlaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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