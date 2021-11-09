Gülkız Tulay üçüncü kez Satranç Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 5.Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Gülkız Tulay üçüncü kez başkanlığa seçilirken, hemşehrimiz Fatih Maden önceki dönemde olduğu gibi, yine yönetim kurulunda yer aldı.

Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurul iki başkan adayı ile yapılırken, Gülkız Tulay, geçerli sayılan 180 oyun 124’ünü alarak üçüncü kez Türkiye Satranç Federasyonu başkanlığına seçildi. Diğer aday Selçuk Burak Haşıloğlu ise 56 oyda kaldı.

Hemşehrimiz Fatih Maden’in de yer aldığı yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: Gülkız Tulay, Fatih Maden, Ömer Asım Ötegen, Ayşe Ergezen, Aşkın Keleş, Nilüfer Çınar Çorlulu, Mehmet Gökhan Zengin, Halil Hilmi Darı, Medine Boz, Aykut İlker Mete, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferhat Bilgin, Osman Söyler.

(Hüseyin AŞKIN)

