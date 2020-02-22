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Güldürün artık yüzleri

Son 4 maçını kaybederek Play-Off potasının 5 puan gerisine düşen Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü İsmail Güldüren nezaretindeki ilk maçında yarın Başkent temsilcilerinden Hacettepespor’u konuk edecek. Tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığı kritik maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemlerinden Erdem Temel düdük çalacak.

Güldürün artık yüzleri

Son 4 maçını kaybederek Play-Off potasının 5 puan gerisine düşen Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü İsmail Güldüren nezaretindeki ilk maçında yarın Başkent temsilcilerinden Hacettepespor’u konuk edecek. Tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığı kritik maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçta İzmir bölgesi hakemlerinden Erdem Temel düdük çalacak.

22 Şubat 2020 Cumartesi 00:15
Güldürün artık yüzleri

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk beş mücadelesi veren ancak son 4 maçını kaybeden Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü İsmail Güldüren nezaretindeki ilk maçında yarın Başkent ekibi Hacettepespor’u konuk edecek.

Hafta içerisinde deplasmanda Başkent Akademi’ye 2-1 yenilerek kötü gidişini sürdüren ve puan cetvelinde bir basamak daha gerileyerek 7.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü, 25.hafta maçında yarın Hacattepespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yeni teknik direktörü İsmail Güldüren nezaretindeki ilk maçını kazanıp yeni bir sayfa açmayı amaçlayan Çorum Futbol Kulübü’nde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Hafta içerisinde sahasında Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yenerek düşme hattıyla puan farkını 4’e çıkartarak biraz olsun rahatlayan Hacettepespor ise Çorum’dan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

35 puanlı 7.sıradaki Çorum Futbol Kulübü ile 29 puanlı 13.sıradaki Hacettepespor arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi hakemlerinden Erdem Temel düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Erdem Temel’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Fatih Söyler ile Uğur Erdoğan yapacak. Manisa bölgesinde Şevket Teker de maçın dördüncü hakemi olacak.

İki takımda da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Hüseyin AŞKIN

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