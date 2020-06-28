Gül’den Ortaköy’e güreş malzemesi
Aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu Yönetiminde asbaşkanlık görevini yürüten Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı hemşehrimiz Zeki Gül, Ankara’daki makamında Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i kabul etti.
Spor 28.06.2020, 18:38
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Asbaşkan Zeki Gül, Ortaköy’de güreşi canlandırmak için takım kuran Belediye Başkanı İsbir’i tebrik edip başarılar dilerken, Türkiye Güreş Federasyonu adına sporculara dağıtılmak üzere malzeme desteğinde bulundu.
(Spor Servisi)
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