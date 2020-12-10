Gül’den millilere moral

Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı olan Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı hemşehrimiz Zeki Gül, Serbest Güreş A Milli Takımı’nın Ankara-Elmadağ’da Azerbaycan Milli Takımı ile devam eden ikili kampını ziyaret etti.

İkili kampla ilgili yetkililerden bilgi alan Asbaşkan Zeki Gül, sporcularla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sırasında TRT Spor’a açıklamalarda da bulunan Zeki Gül, çok verimli bir kamp olacağına inandığını ifade etti. Kampın, iki ülke arasında kardeşliğin bir sembolü olduğunu dile getiren Zeki Gül, “Biliyorsunuz, covid-19 salgını nedeniyle şampiyonalar yapılamadı. Sporcularımız bu süreçte yapamadıkları müsabakalardaki tecrübelerini bu kampta kazanmanın gayreti içerisindeler. İnşallah önümüzdeki şampiyonalarda iki ülke sporcuları bu kampta yaptıkları antrenmanların neticesinde başarılı sonuçlar alırlar.

Biz, Türkiye Güreş Federasyonu olarak sporcularımızın bundan sonraki şampiyonalarda da başarılı olmaları için desteğimizi vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Asbaşkan Zeki Gül, covid-19 salgınının bir an evvel sona ermesi dileğinde de bulunurken, “Allah’tan bu hastalığın tüm insanlardan uzak olmasını temenni ediyor, ölenlere rahmet diliyorum” dedi.

(Spor Servisi)