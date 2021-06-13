Gül’den millilere moral

Grekoromen Güreş A Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Bolu Koru Otel’de kamp çalışmalarını sürdürürken, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Zeki Gül, millilerle sohbet etti, antrenmanlar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Gül, yaptığı açıklamada, “Ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek olan güreşçilerimiz en iyi şartlarda hazırlanıyor. Burada milli takımımızı son derece güzel bir şekilde ağarladığı için Koru oteline teşekkür ederiz"

Öte yandan, Koru Hastaneleri ve Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Biri de millilere ziyarette bulundu. Asbaşkan Zeki Gül ve sporcularla görüşen Biri, “Milli güreşçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm güreşçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan güreşçilerimize başarılar diliyorum” dedi.

(Spor Servisi)

