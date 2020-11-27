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Gül’den Kahramanmaraş Valisi Coşkun’a ziyaret

Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı olan Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı hemşehrimiz Zeki Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Spor 27.11.2020, 19:38
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Gül’den Kahramanmaraş Valisi Coşkun’a ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu, güreş kulüplerine malzeme desteğini sürdürürken, son olarak Kahramanmaraş ve bölgedeki kulüplere malzemeleri önceki gün zeki Gül’ün de katıldığı törende teslim edilmişti. Asbaşkan Zeki Gül, malzeme dağıtım töreni için gittiği Kahramanmaraş’ta Vali Ömer Faruk Coşkun’u da makamında ziyaret etti. Vali Coşkun’dan güreşe destek isteyen Zeki Gül, Coşkun’a milli takım eşofmanı hediye etti.

(Spor Servisi)

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