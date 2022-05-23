Gülabibey şampiyon

BELTAŞ 2 .Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 9.hafta maçında Gülabibey Gençlikspor ile Alaca Belediye Gençlikspor Pazar günü Çorum'da kozlarını paylaştı. Mimar Sinan Sahası'nda saat 16.00'da oynanan karşılaşmanın henüz 6.dakikasında konuk Alaca Belediyespor Tayyip ile 1-0 öne geçti. İki takımında oldukça etkili olduğu maçta Gülabibey Gençlikspor 18.dakikada Fazlı ile eşitliği sağlarken, golden 2 dakika sona konuk Alaca Fatih ile tekrar öne geçmeyi başardı. Beraberlik golü için Alaca Belediyespor kalesinde ciddi pozisyonlar bulan ev sahibi Gülabibey Gençlikspor 33.dakikada Halil'in golü ile yeniden eşitliği sağladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi. İkinci yarıda iki takımda geliştirdiği ataklardan bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 2-2 tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 23'e yükselten Gülabibey Gençlikspor, bitime bir hafta kala 1.Amatör Küme'ye yükselmenin yanı sıra 2.Amatör Küme'de de şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

ALACA’DA 1.KÜME’DE

Gülabibey Gençlikspor karşısında 1 puan almayı başaran Alaca Belediye Gençlikspor, haftayı 3-0 hükmen galip kapatan rakibi Kargıserispor ile puanları eşitledi. Son hafta maçında rakibi Oğuzlar Belediyespor'un maça çıkmaması üzerine haftayı 3-0 hükmen galip kapatacak olan Alaca Belediye Gençlikspor ikili averaj üstünlüğü ile bitime bir hafta kala Gülabibey Gençlikspor'un ardından 1.Amatör Küme'ye yükselmeyi garantileyen son takım oldu.

(Rıfat KARA)

