“Güçlü takımlara karşı gücümüzü göstereceğiz”

Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımının antrenörü Mustafa Özdemir, yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Çorum’u yeni sezonda TVF 2.Lig’de temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor’da hedef ligi en iyi yerde bitirmek. Ankara takımlarının ağırlıkta olduğu 2.Grup’ta mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’da antrenör Mustafa Özdemir, altyapı ağırlıklı kadroları ile güçlü grupta güç gösterisi yapacaklarını ifade etti. Yaklaşık 25 yıldır voleybol camiasında başkan ve antrenör olarak mücadele ettiğini vurgulayan Özdemir, “Çorum voleybol tarihinde Sungurlu olarak ilkleri Çorum’a yaşattık. Çorum tarihinde 1.Lig’e yükselen ve orada oynayan tek takım biz oldu. Daha önce 2.Lig, şuanki 1.Lig’de 3 sezon Çorum’u ve Sungurlu’yu başarıyla temsil ettik. Sungurlu voleybolde Karadeniz’in ve Çorum’un her zaman lokomotifi olmuştur. Hemen hemen her sezon bayanlarda ve erkeklerde liglerde mücadele etmiştir. Bu liglerde mücadele ederken, altyapıdan bir çok oyuncuları da A takıma kazandırarak Çorum’da voleybolun gururu olmuş ve o sporcuların en iyi yerlere gelmeleri için bütün imkanlar seferber edilmiştir.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in göreve gelmesiyle birlikte sportif anlamda kulübümüze daha çok imkanlar sağlandı. Sporda bilindiği üzere başarı imkan meselesidir. Maddi gücün ve imkankarın iyi olursa başarı mutlaka gelir. Bunun yanı sıra altyapıdan da A takıma oyuncu kazandırabilirsen bu başarılar kalıcı olur. Bizde Sungurlu Belediyespor olarak bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüp ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bizim için bu sezon Play-Off oynamak bir üst lige çıkmak kadar başarılı sayılacaktır. Ama öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olup altyapıda ki oyuncularımıza daha çok imkan sağlamak olacaktır” dedi.

(Rıfat KARA)