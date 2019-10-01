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Gözler Zonguldak maçına çevrildi

Haftayı sahasında Pendikspor karşısında aldığı 2-0’lık yenilgi ile kapatan Yeni Çorumspor’da gözler Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Zonguldak Kömürspor maçına çevrildi.

Gözler Zonguldak maçına çevrildi

Haftayı sahasında Pendikspor karşısında aldığı 2-0’lık yenilgi ile kapatan Yeni Çorumspor’da gözler Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Zonguldak Kömürspor maçına çevrildi.

01 Ekim 2019 Salı 00:10
Gözler Zonguldak maçına çevrildi

Kırmızı-Siyahlılar dün saat 16.30’da Tesislerde yaptıkları antrenmanla Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladılar. Teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde yapılan antrenmana ishal olan Oktay ile belindeki ağrı nedeniyle Ankara’ya giden Eren katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Fatih Şerifoğlu’nun düz koşu yaptığı antrenmanda, sakatlığı bulunan Murathan Buruş da salonda çalıştı.

Pendikspor maçında oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından yarı alanda topla oyun oynadı.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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